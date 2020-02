L’Ue alla svolta anti Austerity. Finora era tutto sbagliato. L’economista Sapelli: “Una decisione attesa da anni. L’Italia ha bisogno di coesione per contare a Bruxelles” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Rivedere le regole Ue che fissano i vincoli per i conti pubblici dei Paesi dell’Eurozona per dare maggiore slancio alla crescita e agli investimenti: questo è il nuovo orientamento della Commissione europea, che ha completato l’esame del Patto di stabilità e crescita e ieri mattina ha presentato un documento per aprire il dibattito con gli Stati membri e decidere in che direzione andare. “E’ assolutamente una notizia positiva soprattutto perché viene dalla Commissione, cioè dall’organismo operativo della politica economica europea. E dal punto di vista politico è un segnale importante perché vuol dire che la via riformista paga”. È molto ottimista su questa possibile svolta anti Austerity delL’Ue L’economista Giulio Sapelli. “Si sta prendendo coscienza che la deflazione (diminuzione del livello generale dei prezzi che genera un incremento del potere d’acquisto della moneta, ndr) è ... lanotiziagiornale

