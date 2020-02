Lotta, Europei 2020: le speranze di medaglia dell’Italia. Frank Chamizo la punta, ma non sarà solo (Di venerdì 7 febbraio 2020) Per tutta la prossima settimana al PalaPellicone di Ostia, già sede dei Campionati italiani e delle Ranking Series, si disputeranno gli Europei senior di Lotta: la rassegna continentale scatterà lunedì 10 per cocludersi domenica 16 febbraio. Saranno in tutto ben sette le giornate di gare nelle quali saliranno sulle materassine le 30 categorie di peso di greco-romana, femminile e stile libero, che entreranno in gara in quest’ordine. L’Italia avrà il contingente quasi al completo, per un totale di 29 rappresentanti, portando tutti i campioni italiani, con le eccezioni della presenza di Frank Chamizo Marquez, assente agli Assoluti, nello stile libero, della defezione di Enio Kertusha nella greco-romana, e della presenza di Teresa Lumia nella femminile. L’Italia arriva dalla scorsa edizione nella quale aveva portato a casa tre medaglie: certamente l’asso tra le fila ... oasport

