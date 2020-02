L’oroscopo del giorno 6 febbraio segno per segno: Gemelli da gaffes, Scorpione furbone! (Di giovedì 6 febbraio 2020) Eccoci qua con l'oroscopo del giorno 6 febbraio: ecco le previsioni astrali segno per segno in base alla posizione dei pianeti nel cielo astrologico. La Luna crescente sta per diventare piena e oggi si trova nel segno dolce e intimo del Cancro. Mercurio in Pesci resta molto sensibile ma oggi si fa più sicuro di sé grazie al sestile con Urano. Quale oroscopo oggi vi aspetta? Scopritelo subito! fanpage

gmugna : Ora ci danno anche le previsioni del tempo e l'oroscopo #Sanremo2020 - Raggelante : RT @lizitika: E del resto l’oroscopo l’aveva detto, i primi 85 anni saranno un po’ così. - fabioboss_g : RT @lizitika: E del resto l’oroscopo l’aveva detto, i primi 85 anni saranno un po’ così. -