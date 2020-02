Lo «svio» del Frecciarossa così simile alla Tragedia del Pendolino del gennaio ’97 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Le dinamiche dell’incidente Frecciarossa avvenuto all’alba nei pressi di Lodi sono ancora da accertare. L’unica cosa sicura, purtroppo, è che si è trattato di una Tragedia con numerosi feriti e morti (almeno due). Poi c’è la questione ‘svio’ che riporta alla mente un altro fatto di cronaca che, nel 1997, provocò la morte di otto persone e il ferimento di altre 36 che viaggiavano a bordo dell’ETR460 partito dalla stazione di Milano Centrale in direzione Roma Termini. Venne ribattezzata la ‘Tragedia del Pendolino’ e le dinamiche e la prossimità del luogo in cui accadde – nei pressi di Piacenza – sembrano portare ad amare similitudini. LEGGI ANCHE > Frecciarossa deragliato a Lodi: due morti e diversi feriti L’incidente Frecciarossa di questa mattina è accaduto nei presi di Livraga – vicino Lodi – e, come spiegato anche dal sito ... giornalettismo

giornalettismo : Era il 12 gennaio del 1997, un treno deragliò all'altezza di #Piacenza: 8 morti e 36 feriti. Le dinamiche, lo… - il_Conte78 : RT @giornalettismo: Ecco come #Trenitalia ha descritto il gravissimo incidente del #Frecciarossa vicino #Lodi, in seguito al quale ci sono… - amstefi : RT @giornalettismo: Ecco come #Trenitalia ha descritto il gravissimo incidente del #Frecciarossa vicino #Lodi, in seguito al quale ci sono… -