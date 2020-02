Lo stress e gli altri fattori che ritardano il ciclo mestruale (Di giovedì 6 febbraio 2020) I fattori che possono causare il ritardo del ciclo mestrualeLo stress cronicoLa dietaLe altre cause Cosa fareChiudersi in retreat dove meditare e stare in silenzio per fuggire dallo stress quotidiano è uno dei trend più popolari tra i Millennials. Uno studio pubblicato sulla rivista Nature, spiega che lo stress può ingrigire i capelli attraverso un meccanismo nervoso, fenomeno che non dipenderebbe quindi solo dagli ormoni o da un fattore immunitario. Lo stress è stato definito «il male del XXII secolo» dall’Organizzazione mondiale della Sanità, a riprova di quanto influenzi la qualità della nostra vita. Lo stress non è neanche particolarmente amico delle donne perché può essere la causa del ritardo del ciclo mestruale. Ma come ci spiega l’esperta c’è stress e stress: DI CHE stress SI TRATTA «Lo stress è una tensione fisica, psichica nervosa che si manifesta ... vanityfair

