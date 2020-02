Livorno, colpo in difesa: ecco Silvestre UFFICIALE (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il Livorno ha annunciato l’acquisto di Silvestre: il difensore argentino classe ’84 si era svincolato dall’Empoli Matias Silvestre riparte dalla Serie B con il Livorno. Il difensore classe ’84, che vanta molta esperienza nella massima serie italiana grazie alle esperienze con Catania, Palermo, Sampdoria, Milan ed Empoli, era svincolato. Il comunicato UFFICIALE: «L’A.S. Livorno Calcio informa di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Matias Augustin Silvestre». L’argentino indosserà la maglia numero 6. #Mercato ✍️Benvenuto tra noi calcionews24

