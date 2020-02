LIVE Cocciaretto-Malygina 6-1, Fed Cup 2020 in DIRETTA: l’azzurra si aggiudica il primo set dominandolo! (Di giovedì 6 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 In rete il rovescio dell’italiana. 30-15 Servizio e dritto per la marchigiana. 15-15 Malygina restituisce la cortesia. 0-15 L’azzurra apre il secondo set, al servizio, con un errore di dritto. 6-1 Cocciaretto SI aggiudica MERITATAMENTE IL primo SET DOMINANDO IL PARZIALE! 40-A Doppio fallo della Malygina. 40-40 Si salva l’estone con un bell’attacco a rete. 30-40 Set point per l’azzurra. 30-30 Situazione di equilibrio ora. 30-15 Due punti di fila per l’estone. 0-15 On Fire Cocciaretto, che trova un rovescio incrociato di pregevole fattura. 5-1 Reazione pazzesca della Cocciaretto, che fa tutto bene. Ora potrà servire per il set. 40-0 Velocissima l’azzurra nel procurarsi tre chance per riallungare. 30-0 Parte a bomba la Cocciaretto, che conquista subito due punti sul proprio servizio. 4-1 Si ... oasport

LIVE Cocciaretto Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : LIVE Cocciaretto