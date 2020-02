L’istinto di protezione di Iris (Di giovedì 6 febbraio 2020) Iris è un dolce pastore tedesco di soli sette mesi, che da poco tempo, insieme al suo amico umano Adrian Flores, sta facendo l’addestramento per diventare un K-9. Il lavoro è lungo e molto difficile, ma nonostante tutto ha già appreso molti addestramenti importanti. Qualche giorno fa, l’uomo ha portato la sua cucciola a fare la loro solita passeggiata mattutina. Ogni giorno fanno sempre lo stesso giro e sembrava non esserci nulla di strano. Ad un certo punto, però, Adrian ha notato che li stava seguendo, già da un po’ di tempo, un piccolo cerbiatto. Aveva perso la sua mamma e non sapeva dove andare. Quando si è avvicinato a loro, Iris, inizialmente ha iniziato a giocarci, ma poco dopo quando ha capito la situazione, ha cercato di farlo sentire protetto in tutti i modi. L’uomo ha provato a farla allontanare, ma la cucciola non aveva la minima intenzione di ... bigodino

TangeCla : @Icarusv2nindo Mi ha smosso l’istinto di protezione, voglio andare a coccolarlo - camillevforbes : RT @mayajlaroche: l'istinto di protezione che provo verso i miei amici mi fa diventare una iena la maggior parte del tempo - mayajlaroche : l'istinto di protezione che provo verso i miei amici mi fa diventare una iena la maggior parte del tempo -