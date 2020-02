L'Iowa non finisce mai. Il capo dei Dem chiede il riconteggio dei voti (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il capo del partito democratico americano ha chiesto una riconteggio dei voti delle primarie in Iowa, che vedono finora un testa a testa tra Pete Buttigieg e Bernie Sanders. “Quanto è troppo è troppo”, ha twittato Tom Perez. “Alla luce dei problemi emersi nell’attuazione del processo di selezione dei delegati - ha aggiunto - e per fare in modo che si abbia fiducia in essi. Chiedo al Partito Democratico dell’Iowa di avviare immediatamente un riconteggio”.“Quando è tropo è troppo! Il riconteggio deve avvenire immediatamente”, ha ammonito Perez, che ha preso atto del persistente caos che sta rendendo ancora impossibile dare i risultati finali a tre giorni dal voto. Enough is enough. In light of the problems that have emerged in the implementation of the delegate selection plan and in order to assure public ... huffingtonpost

