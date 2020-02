L’interista Amadeus sfoggia la maglia della Juve per Georgina, ma poi mostra la 9 di Lukaku (Di giovedì 6 febbraio 2020) Hanno provato a negare la sua presenza fino all’ultimo istante. Ma Cristiano Ronaldo a Sanremo c’è e si vede. Del resto, non poteva mancare al debutto all’Ariston della sua compagna Georgina Rodriguez. Il campione della Juventus, che proprio ieri 5 febbraio ha compiuto 35 anni, è seduto in prima fila, tra le autorità presenti in questa edizione numero 70 del Festival di Sanremo. LEGGI ANCHE > Il live della terza serata di Sanremo 2020 Amadeus-Georgina: la gag a tinte bianconere e nerazzurre Quando Georgina Rodriguez è scesa dalla scalinata del palco, con il suo abito grigio perla, Amadeus l’ha accolta in finto smoking (che nasconde in realtà una maglia della Juventus) e foulard bianco. Il siparietto tra i due è stato in spagnolo, quello del conduttore un po’ maccheronico e con la vecchia battuta – trita e ritrita – di “Como vicino ... giornalettismo

Xx_DjAIR_xX : Noooo un interista non può perdere così l'onore ?????? buuuu buuuu Amadeus noooo ???? #Sanremo2020 - frvito : l’interista Amadeus si veste bianconero per accogliere Giorgina, la compagna di CR7 #Sanremo - FabioCasalucci : @Gobba841 Direi di sì... Con il disagio che c'è in giro, immagino meglio Fiorello che sfancula Ronaldo (da buon int… -