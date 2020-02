Li Wenliang: il medico che ha scoperto il Coronavirus dato per morto (è ancora vivo) (Di giovedì 6 febbraio 2020) Stamattina i media cinesi avevano annunciato la morte di Li Wenliang, un medico che aveva scoperto il Coronavirus ed era stato arrestato per poi ammalarsi e finire ricoverato. Ma l’ospedale di Wuhan ha smentito la sua morte ma ha fatto sapere che è in fin di vita. Li Wenliang: il medico che ha scoperto il Coronavirus dato per morto (è ancora vivo) Il quotidiano di Pechino Global Times aveva scritto che “il dottore Li Wenliang, uno degli otto medici che avevano cercato di avvertire i colleghi dell’epidemia di Coronavirus ma che erano stati redarguiti dalla polizia locale, è morto oggi a Wuhan” ha reso noto il giornale. Li, oftalmologo, aveva diffuso l’allarme su 2019-nCov in una chat condivisa con alcuni colleghi il 30 dicembre. In seguito era stato convocato dai responsabili dell’ufficio pubblico per la sicurezza, iscritto nel registro degli indagati ... nextquotidiano

