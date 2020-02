Levante a Sanremo lascia tutti senza fiato con il suo brano e il suo fascino: «Non deludi mai!» (Di giovedì 6 febbraio 2020) E’ passata anche la seconda serata del Festival di Sanremo e tra i musicisti in gara c’è anche Levante con il brano “Tikibombom”, un inno alla diversità e alla libertà. Oltre alla sua voce incredibile, la cantante ha colpito il pubblico per il suo outfit da urlo. Poco dopo l’esibizione ha pubblicato su Instagram una foto molto sensuale ed emozionante allo stesso tempo dove ha raccontato l’emozione e la gioia di trovarsi sul prestigioso palco dell’Ariston. Insomma, nel giro di poco tempo Levante ha conquistato tutti con la sua voce e il fascino fuori dal comune. Leggi anche:Sabrina Salerno Sanremo 2020, corpo mozzafiato a 51 anni: ‘incidente’ sulla scala Levante a Sanremo Levante si è presentata sul palco dell’Ariston con un brano che ha scosso la sensibilità dei telespettatori. A quanto pare c’è ancora qualcuno che in tre minuti sa ... urbanpost

