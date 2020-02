Legge le recensioni di un ristorante e la foto a corredo ritrae il marito a cena con un’altra (Di giovedì 6 febbraio 2020) Una donna ha scoperto di essere tradita perché Leggendo una recensione di un ristorante ha visto la foto a corredo che ritraeva il marito con un’altra. Questa storia è stata raccontata dal Corriere della Sera e anche dall’Huffingtonpost. La donna stava Leggendo una rubrica del critico gastronomico Tom Sietsema sul Washington Post ed è stata attratta dalla foto. Guardando meglio ha visto che i protagonisti della foto erano una coppia, lui era suo marito ma lei non sapeva chi fosse. La donna ha voluto scrivere al critico così: “Grazie Tom, la tua ultima critica gastronomica è accompagnata da una foto di mio marito a cena con una donna che non sono io. Messo di fronte alle prove fotografiche, ha confessato di avere una relazione. Ho pensato che ti saresti divertito conoscendo il ruolo che hai interpretato in questo dramma. Il tutto è avvenuto nel giorno del Ringraziamento, ti ... baritalianews

KegOfGrog : @d4rkdev Dire che non si legge reddit perché ci sono molti insulti è come dire di non leggere recensioni, perché al… -