L’edera | il testo della canzone di Nilla Pizzi cantata da Riki e Ana Mena a Sanremo 2020

Questa sera, giovedì 6 febbraio 2020, al Festival di Sanremo 2020 va in scena la serata delle cover e dei duetti. I cantanti in gara portano la loro cover di una canzone che ha fatto la storia del Festival e con loro degli ospiti d'eccezione. Riki, che canterà con Ana Mena, canterà la canzone di Nilla Pizzi, L'edera. Di seguito il testo:

Chissà se m'ami oppure no
Chi lo può dire?
Chissà se un giorno anch'io potrò
L'amor capire?
Ma quando tu mi vuoi sfiorar
Con le tue mani
Avvinta come l'edere
Mi sento a te
Chissà se m'ami oppure no
Ma tua sarò
Son qui tra le tue braccia ancor
Avvinta come l'edera
Son qui respiro il tuo respiro
Son l'edera legata al tuo cuor
Sono folle di te

