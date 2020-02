Le sigarette emettono sostanze tossiche nell’ambiente anche da spente, per giorni (Di giovedì 6 febbraio 2020) Ricercatori americani del National Institute of Standards and Technology (NIST) hanno dimostrato che anche le sigarette spente continuano a rilasciare sostanze tossiche nell'ambiente. Gli scienziati hanno individuato otto sostanze chimiche in tutto, quattro delle quali considerate tossiche o potenzialmente tali dall'FDA. Nicotina e triacetina vengono emesse per diversi giorni dai mozziconi. fanpage

sigarette emettono Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : sigarette emettono