Le sette voci femminili più potenti della musica italiana non hanno cantato a Sanremo 2020 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Arrivano sul palco di Sanremo 2020 Alessandra Amoroso, Elisa, Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Giorgia, Emma, Gianna Nannini e annunciano il concerto “Una Nessuna Centomila” a Campovolo. Un messaggio potentissimo contro la violenza sulle donne. Ma da loro, le voci femminili più potenti della musica italiana, ti aspetti almeno un ritornello. Invece, va in scena il paradosso: nel festival della canzone italiana, non c’è spazio per una loro esibizione. Una nessuna centomila, la presentazione del concerto anti violenza sulle donne Il messaggio resta comunque molto forte. Laura Pausini ha affermato: “Quando una donna lotta lo fa per tutte perché nessuna donna subisca più violenza e centomila per sperare che ci siano centomila persone a Campovolo”. La data dell’esibizione è quella del 19 settembre. Elisa ha aggiunto: “Abbiamo avuto tante esperienze che ci hanno permesso di ... giornalettismo

