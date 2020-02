Le nuove frontiere della fibromialgia, la sfida parte da Salerno (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Il Lions Club Salerno Duomo e l’Associazione Andare Avanti presentano il convegno ‘fibromialgia, patologia invalidante, nuove frontiere terapeutiche e aspetti normativi‘. L’appuntamento è per Venerdì 7 Febbraio alle ore 16.00 presso il Salone della Provincia, in via Roma a Salerno. Sotto la guida e la direzione di Roberta D’Amato, Presidente Lions Club Salerno Duomo e dell’avvocato cassazionista Fabio Mammone, dell’Associazione ‘Andare Avanti’, si confronteranno diversi relatori. Interverranno Barbara Suzzi Presidente Comitato Fibromialgici Uniti, Catia Bugli del Direttivo Comitato Fibromialgici Uniti, Dante Lo Pardo Dirigente Responsabile SSD- Terapia Iperbarica AOU Salerno, Paolo Moscato dirigente medico responsabile reumatologia AUO Ruggi, Gaetano Amatruda Giornalista. Le conclusioni saranno affidate al ... anteprima24

