Le Grand Contrôle: il nuovo hotel dei sogni nella Reggia di Versailles (Di giovedì 6 febbraio 2020) VersaillesVersaillesVersaillesVersaillesVersaillesVersaillesSentirsi Maria Antonietta negli anni d’oro, svegliandosi nel cuore del parco della Reggia di Versailles, in una camera sontuosa affacciata sul parterre dell’Orangerie: tutto questo sarà possibile soggiornando a Le Grand Contrôle, nuovo hotel che aprirà nella primavera del 2020 e sin da ora è considerato il più lussuoso (ma anche il più desiderato) del mondo. LA STORIA Sarà proprio all’interno della Reggia ora Patrimonio Unesco, fatta costruire da Luigi XVI per allontanarsi dai detrattori di Parigi, e sorgerà in un edificio in disuso progettato nel 1681 da Jules Hardouin-Mansart, archistar del classicismo francese. Nei secoli è stato sede degli uffici che si occupavano delle finanze, salotto di potenti, dell’élite illuminista e dell’icona femminista Madame de Staël. L’intento di Airelles, ... vanityfair

Le Grand Contrôle: il nuovo hotel dei sogni nella Reggia di Versailles