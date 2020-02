Lazio Verona: il pressing di Juric è asfissiante (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il pressing del Verona di Juric ricorda molto quello di Gasperini. Anche all’Olimpico, ha avuto grande intensità Il Verona di Juric si è dimostrata una grande squadra all’Olimpico. Anche in uno dei campi più difficili della Serie A, ha mantenuto i propri principi dall’inizio alla fine, che poi ricordano quelli di Gasperini: pressing uomo su uomo a tutto campo, per la Lazio era difficile impostare dal basso. Un esempio nella slide sopra: i biancocelesti non hanno soluzioni di passaggio sul breve, ogni giocatore è preso da uno avversario. I 3 attaccanti sui 3 difensori, con Pessina che accorcia su Leiva e Veloso pronto ad uscire su Luis Alberto. Per larghe fasi del match, la Lazio ha faticato ad uscire da dietro, con l’Hellas che ha schiacciato i rivali. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

