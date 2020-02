Laura Chiatti Instagram, occhi di ghiaccio e schiena nuda: «Vuoi che la gente si senta male?» (Di giovedì 6 febbraio 2020) Laura Chiatti, attrice e modella 37enne originaria di Castiglione del Lago, ha pubblicato su Instagram un magnifico post che la mostra in tutto il suo splendore. occhi color ghiaccio, capelli biondi e schiena nuda, questi gli ingredienti del ritratto sensuale, che ha raggiunto in poco tempo quasi 45mila ‘mi piace’. Una serie di scatti presi da uno shooting fotografico che mettono in luce l’incredibile avvenenza della moglie di Marco Bocci. «Vuoi che la gente si senta male?», Laura Chiatti sensuale su Instagram: schiena nuda e occhi di ghiaccio «Dove eravamo rimasti?», un semplice interrogativo accompagna l’ultimo post audace di Laura Chiatti. Tre scatti in sequenza che mostrano l’attrice di Ho voglia di te senza veli: a coprire solo una coperta. Nella prima foto la donna guarda sbigottita, nella seconda sorride, nella terza posa in maniera ammiccante. Il ... urbanpost

andreagransasso : @claudoe @brichiel laura chiatti, valentina lodovini, miriam leone, barbara alberti… un mostro di Frankstein - Eleonor19629519 : RT @FreeChicoForti: ??UNITI PER #CHICOFORTI! LAURA CHIATTI : “Prego perché arrivi giustizia e onore a questo grande uomo. Forza Chico non mo… -