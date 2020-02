Laura Chiatti audace e super sexy: le foto senza veli su Instagram (Di giovedì 6 febbraio 2020) Laura Chiatti, una sequenza di foto social da infarto. L’attrice e moglie del collega Marco Bocci, 37 anni, ha postato sul suo profilo Instagram una serie di scatti presi da uno shooting fotografico in cui tutta la sua bellezza e avvenenza è in primo piano. Proprio di recente, in un’intervista a Vanity Fair, la bella Laura ha parlato anche del peso che il suo aspetto ha avuto nella sua carriera. “Il pregiudizio, nel cinema, c’è a prescindere: se sei bella, se sei di provincia, se non sei comunista. I pregiudizi sono la mia specialità perché io sono l’antitesi dell’attrice italiana: non vanto nessun aspetto intellettuale, non guardo i film di nicchia (adoro ‘Uomini e donne’, per dire). Vivo da sempre nel pregiudizio, ma non mi ha mai toccata veramente. Anzi: mi ha sempre fatto molto ridere l’idea che se sei di un certo ambiente devi omologarti alle sue regole”. (Continua dopo la ... caffeinamagazine

