L'Atalanta si tuffa nel mondo degli eSport e ci presenta il suo progetto (Di giovedì 6 febbraio 2020) Inizia oggi il cammino nel mondo eSports dell'Atalanta, che presenta il proprio team, ma soprattutto il progetto che aprirà le porte della società al mondo dell'eSport. Oltre al campionato, tornei, gare internazionali ed un 'academy' per selezionare i talenti più forti. Al via nel weekend le selezioni per reclutare ulteriori giocatori per le squadre di PES 2020 e FIFA 20.L'eSerie A TIM, il campionato virtuale del massimo campionato italiano di calcio è in attesa del calcio d'inizio, progetto fortemente voluto dall'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, segno tangibile di grande apertura verso lo sport elettronico.Anche Atalanta B.C. metterà in campo la propria squadra, "Atalanta eSports Team", stessi colori, stessa grinta, sport differenti, ma non per questo meno intensi.Leggi altro... eurogamer

Eurogamer_it : Anche l'#Atalanta si tuffa nel mondo degli eSport.