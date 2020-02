L’Amica Geniale 2, Lila e Lenù sul palco dell’Ariston: torna in tv la serie tratta dai romanzi della misteriosa Elena Ferrante (Di giovedì 6 febbraio 2020) Lila e Lenù diventano grandi. L’Amica Geniale – Storia del nuovo cognome è oramai pronto a battere record di spettatori e gradimento. Secondo romanzo, secondo giro, seconda stagione. Comunque la pensiate (a noi non fece impazzire) il nuovo ciclo di immersione visiva nelle opere di Elena Ferrante ricomincerà su Rai1 dal 10 febbraio per quattro serate e avrà il suo angolo di palco dell’Ariston nel fitto traffico della terza serata di Sanremo 70. La regia è ancora di Saverio Costanzo (La solitudine dei numeri primi, Hungry Hearts) che in questa stagione lascia due episodi (il quarto e il quinto) con al comando la compagna e attrice Alba Rohrwacher, voce narrante della serie. Davanti alla macchina da presa tornano Gaia Girace (Lila) e Margherita Mazzucco (Lenù): la prima già rinchiusa in un matrimonio oppressivo e violento, la seconda pronta ad una emancipazione che passa anche dai ... ilfattoquotidiano

