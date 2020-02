L’allarme del Moige: un adolescente su due crede alle fake news lette sui social (Di giovedì 6 febbraio 2020) Un ragazzo su due ha creduto almeno una volta ad una fake news sui social mentre solo il 18% verifica la fonte. È quanto emerge dai dati dello studio “La dieta cyber per i nostri figli“, presentato in occasione della presentazione a Roma del progetto del Moige, dal titolo “Giovani ambasciatori contro il bullismo e il cyber risk“. A emergere dalla ricerca è anche il fatto che il 40,5% degli adolescenti va in ansia se non è connesso, e la stessa percentuale (il 40%) prova un senso di delusione per l’assenza di like e richieste di amicizia. Il 24,8% di loro (e cioè 1 su 4), invece, rinuncia alle ore di sonno per rimanere connesso. Secondo lo studio, il 22% dei ragazzi possiede almeno cinque device, tra computer, tablet, pc portatile, smartphone e console. Soltanto l’1,4% dei ragazzi intervistati non ha una connessione internet. Per quanto riguarda ... open.online

