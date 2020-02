Lady Gaga irriconoscibile: la [FOTO] inaspettata con il nuovo fidanzato (Di giovedì 6 febbraio 2020) Lady Gaga svela sui social l’uomo misterioso con il quale si sta frequentando in questi mesi. Chi è il fortunato? L’abbraccio con la nuova fiamma La pop-star paparazzata con l’imprenditore Michael Pollansky a Miami su uno yacht si mostra spensierata. I fan sono in delirio, aspettavano da tempo una storia con l’attore Bradley Cooper, ma la cantante li stupisce con un volto nuovo. Scopriamo di più sul misterioso uomo Dopo aver accantonato l’idea di una storia con l’ormai single Bradley, il Pollanky accetta di mostrarsi ai tanti amati fan della sua dolce metà. Amministratore delegato di Parker Grup, il 33enne laureato in matematica ed informatica ad Harvard si impegna anche nel sociale. Si pensa che i due si siano incontrati proprio ad un evento di beneficenza. La FOTO mostra la cantante al naturale, forse non siamo abituati a vederla in ... velvetgossip

