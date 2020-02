La voce del silenzio: il testo della canzone di Tony Del Monaco cantata da Alberto Urso e Ornella Vanoni a Sanremo 2020 (Di giovedì 6 febbraio 2020) La voce del silenzio: il testo della canzone di Tony Del Monaco cantata da Alberto Urso e Ornella Vanoni a Sanremo 2020 LA voce DEL silenzio – Questa sera, giovedì 6 febbraio 2020, al Festival di Sanremo 2020 va in scena la serata delle cover e dei duetti. I cantanti in gara portano la loro cover di una canzone che ha fatto la storia del Festival e con loro degli ospiti d’eccezione. Alberto Urso, con Ornella Vanoni, ha scelto la canzone La voce del silenzio di Tony Del Monaco e Dionne Warwick. Di seguito il testo: TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2020 Volevo stare un po’ da solo Per pensare tu lo sai’ Ed ho sentito nel silenzio Una voce dentro me E tornano vive tante cose Che credevo morte ormai E chi ho tanto amato Dal mare del silenzio Ritorna come un’onda Nei miei occhi, E quello che mi manca Nel mare del silenzio Mi manca sai molto di più Ci sono ... tpi

