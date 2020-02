La storia di Vacanze romane, capolavoro dei Matia Bazar a Sanremo 1983 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il grande classico dei Matia Bazar, cantato dall'inconfondibile voce di Antonella Ruggero e scritta da Giancarlo Golzi e Carlo Marrale, fu pubblicata nel febbraio del 1983. In occasione della settantesima edizione del Festival di Sanremo Marco Masini e Arisa la eseguiranno sul palco, omaggiandola. fanpage

Simo_Fiore : @LucianoOgnibene @michelelizzi Sì, è la serata delle cover! Ma quest'anno hanno potuto scegliere solo canzoni sanre… - NewYorkHabitat : Quando l'#inverno arriva a #Parigi, porta alcune delle migliori decorazioni per le vacanze e display di luce nel… - Gingio5 : Poiché tra una storia e l'altra non sappiamo quando e se si riuscirà ad andare in pensione, chiediamo se queste ris… -