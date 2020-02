La storia dell’Algeria che ci ruba il mare della Sardegna (Di giovedì 6 febbraio 2020) «Ecco la cartina che indica l’espansione unilaterale dell’Algeria che si vuol annettere il mare a ovest della Sardegna e anche il famigerato triangolo di mare davanti alla Toscana ceduto da quel TRADITORE di Gentiloni con il trattato di Caen fortunatamente da noi per ora stoppato». Dopo il MES – a proposito, che fine ha fatto? – l’onorevole Claudio Borghi ha scoperto il nuovo tradimento del Governo italiano (quello degli altri) nei confronti del Paese con l’ennesima cessione di sovranità nazionale. La situazione attuale dei confini marittimi italiani Borghi – che già in passato si era distinto per aver contribuito a diffondere la storia della cessione del “mare italiano” alla Francia con il trattato di Caen, poi rivelatasi una bufala – qualche giorno fa ci spiegava che a minacciare le nostre acque territoriali è oggi invece ... nextquotidiano

