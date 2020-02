La scuola multietnica visitata da Mattarella (Di giovedì 6 febbraio 2020) Orgoglio e pregiudizio. L'orgoglio di una scuola multietnica dove tutti si sentono uguali e il colore della pelle non conta. Il pregiudizio di chi, da qualche giorno, diserta i negozi di vestiti, scarpe e articoli per la casa ed evita ristoranti e take away, di solito pieni. C'è questo, e molto altro ancora, dentro e intorno al vecchio edificio che ospita l'Istituto Comprensivo Statale "Daniele Manin" a Roma. Quello scelto stamattina dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per una visita a sorpresa carica di significati simbolici nei giorni della psicosi coronavirus. È il cuore dell'Esquilino, la Chinatown romana. A destra la silhouette imponente di Santa Maria Maggiore, di fronte una caserma della Guardia di finanza, in mezzo questa scuola - materna, elementari e medie - frequentata da poco meno di 800 alunni dai 3 ai 14 anni. Il 45%, dice l'anagrafe, immigrati, ... agi

