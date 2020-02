La Russia armerà l’India: New Delhi a rischio sanzioni Usa (Di giovedì 6 febbraio 2020) Si stringe la collaborazione in termini di difesa tra Mosca e New Delhi. La Russia comincerà a fornire all’India i sistemi missilistici di difesa aerea S-400 entro la fine del 2021: lo ha detto il vice direttore del Servizio federale russo per la cooperazione tecnico-militare, Vladimir Drozhzhov, ripreso dall’agenzia Interfax. Già lo scorso novembre anche Alexander Mikheev, direttore generale dell’azienda Rosoboronexport che si occupa di esportazioni di armi russe, aveva annunciato che le consegne sarebbero iniziate verso settembre 2021. Immediata la reazione da Washington che ribadisce la minaccia di sanzioni contro i Paesi che acquistano armi dalla Russia. Ad inasprire la situazione un’altra notizia: la joint venture russo-indiana per la produzione di fucili d’assalto Kalashnikov sarebbe pronta per iniziare a fabbricarli. La minaccia delle ... it.insideover

Russia armerà Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Russia armerà