La regina Elisabetta e l’omaggio al padre Giorgio VI - (Di giovedì 6 febbraio 2020) Francesca Rossi A pochi giorni dall’anniversario della morte di re Giorgio VI sua figlia, la regina Elisabetta, ha reso omaggio al padre inaugurando la Wolferton Pumping Station, un progetto a cui il re teneva molto e che seguì da vicino Ogni anno la regina Elisabetta attende a Sandringham l’anniversario della morte di suo padre, Giorgio VI. Il decesso avvenne il 6 febbraio 1952 proprio nell’antico castello, mentre l’allora giovane principessa era in Kenya con il principe Filippo. Quest’anno, però, la sovrana non si è limitata ad attendere un giorno che deve ricordarle un momento molto triste, ma anche di svolta nella sua vita. Come riporta l’Express lo scorso 5 febbraio Elisabetta II ha presenziato alla riapertura della Wolferton Pumping Station dopo la ricostruzione. Si tratta di una stazione di pompaggio creata per proteggere le zone circostanti a Sandringham da eventuali ... ilgiornale

