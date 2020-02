La Premier torna al mercato lungo: chiuderà il 1 settembre (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il sogno del campionato che comincia a mercato chiuso è durato pochissimo, anche in Inghilterra. La Premier torna sui suoi passi: la prossima finestra estiva chiuderà il 1 settembre, un po’ come accade negli altri campionati europei. Lo hanno deciso i club della Premier League con una votazione. Nelle ultime due stagioni, il calciomercato inglese aveva chiuso per l’inizio dell’inizio del campionato. Ma i club lamentavano l’impossibilità di chiudere affari anche importanti con club di altre leghe, proprio per la disparità di calendario. In realtà si sperava che anche l’Europa seguisse a ruota l’esempio, ma ciò non è avvenuto. E ora i club inglesi sono costretti ad ammettere il fallimento dell’iniziativa, trovandosi spesso nella scomoda posizione di avere richieste dall’estero per i loro giocatori ma di non poterli vendere per ... ilnapolista

