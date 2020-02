La nuova rassegna musicale targata Subcava Sonora al club Bibendum – Stanze Alcoliche (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSarà la voce intensa di Jenie Ranger Pepin, folksinger canadese, ad inaugurare venerdì 7 febbraio la rassegna Ogni Santo Venerdì, con la direzione artistica di Subcava Sonora, che per tutto il mese, ogni settimana, proporrà presso il club Bibendum – Stanze Alcoliche (via Santa Maria la Nova, 6), dalle ore 22.30, live, djset ed eventi speciali, tutti ad ingresso gratuito. Dai classici di Bob Dylan a quelli di Simon & Garfunkel e John Denver, reinterpretati in un’originale chiave onirica, e intervallati da brani inediti: il live di Jenie Ranger Pepin, venerdì 7 febbraio, sarà un viaggio nella melodia e nelle tradizioni, accompagnato dalla voce dell’interprete e dal suono della sua chitarra. Il 14 febbraio un San Valentino “non convenzionale” con il dj-set antiromantico che vedrà in consolle Gianni Rallo: ... anteprima24

