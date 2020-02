La musica è finita: il testo della canzone di Ornella Vanoni cantata da Irene Grandi a Sanremo 2020 (Di giovedì 6 febbraio 2020) La musica è finita: il testo della canzone di Ornella Vanoni cantata da Irene Grandi e Bobo Rondelli a Sanremo 2020 LA musica È finita – Questa sera, giovedì 6 febbraio 2020, al Festival di Sanremo 2020 va in scena la serata delle cover e dei duetti. I cantanti in gara portano la loro cover di una canzone che ha fatto la storia del Festival e con loro degli ospiti d’eccezione. Irene Grandi, che canterà con Bobo Rondelli, ha scelto la canzone di Ornella Vanoni, La musica è finita. Di seguito il testo: TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2020ù Ecco La musica è finita Gli amici se ne vanno Che inutile serata amore mio Ho aspettato tanto per vederti Ma non è servito a niente Niente Nemmeno una parola L’accenno di un saluto Ti dico arrivederci amore mio Nascondendo la malinconia Sotto l’ombra di un sorriso Cosa non darei Per stringerti a me Cosa non farei Perché questo ... tpi

