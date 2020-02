La motrice e il primo vagone di un treno Frecciarossa sono deragliati in provincia di Lodi (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tra le 5 e le 6 di questa mattina, sulla linea Milano-Bologna, per cause ancora da chiarire: si parla di un morto e di 30 feriti non gravi, ma sono ancora informazioni da confermare ilpost

