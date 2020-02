La ministra Dadone preferisce l’heavy metal a Sanremo (come darle torto?) (Di giovedì 6 febbraio 2020) Oggi la ministra della Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone ha dato spettacolo ad Agorà rispondendo a una domanda su Sanremo? “No, non lo visto, se fosse stato un festival della musica metal l’avrei visto volentieri”, ha replicato quella che rischia di diventare la nostra ministra metallara preferita. Successivamente, dopo il collegamento da Sanremo con Miss Keta – che ha detto di concordare con la ministra sul metal – ha anche detto che suonava la batteria e ha dichiarato che il suo gruppo preferito sono gli In Flames. Ovvero questi qui: Leggi anche: Sanremo, il vero motivo della censura della RAI a Roger Waters L'articolo La ministra Dadone preferisce l’heavy metal a Sanremo (come darle torto?) proviene da nextQuotidiano. nextquotidiano

