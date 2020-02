La madre di Diletta Leotta difende la figlia: "Le donne? Le prime a non guardare oltre" - (Di giovedì 6 febbraio 2020) Serena Granato Ofelia Castorina si è lasciata andare ad un lungo messaggio di sfogo, condiviso su Instagram, in risposta alle ultime critiche ricevute dalla figlia, Diletta Leotta Lo scorso martedì 4 febbraio veniva trasmessa su Rai 1 la prima serata del Festival di Sanremo. E il primo appuntamento tv della kermesse ligure, presentata quest'anno da Amadeus, aveva visto Diletta Leotta protagonista di un monologo sulla bellezza. Il discorso in questione, nelle ultime ore ha scatenato non poche polemiche. Al Teatro Ariston, la valletta di Sanremo 2020 aveva parlato al pubblico dell'influenza esercitata dalla sua bellezza nella sua vita, specialmente nella sua carriera. E lo aveva fatto, parlando al pubblico senza filtri. La stessa, infatti, non aveva nascosto di essere beneficiata dalla sua bellezza e di avere successo come giornalista sportiva, anche per via del suo aspetto ... ilgiornale

