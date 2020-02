La madre di Billie Eilish ha doppiato Samara di Mass Effect e diversi altri personaggi videoludici (Di giovedì 6 febbraio 2020) Dopo aver stravinto i Grammy Awards, è opportuno dire che Billie Eilish è facilmente una dei musicisti più popolari in tutto il mondo in questo momento. Mentre alcuni giocatori potrebbero non essere necessariamente interessati alla musica di Eilish, potrebbero essere interessati a sapere che sua madre, Maggie Baird, ha donato la sua voce ad alcuni personaggi di videogiochi, incluso il franchise di Mass Effect.A dichiararlo sarebbe stato il compositore di Guild Wars 2, Maclaine Diemer, il quale ha sottolineato che la madre della cantante ha doppiato Samara in Mass Effect 2 e 3. Tuttavia la doppiatrice ha una lunga lista di personaggi di videogiochi a cui ha prestato la sua voce, iniziando nel 1999 in Battlezone 2: Combat Commander.Da Final Fantasy 13: Lighting Returns Baird non ha più doppiato nessun personaggio, ma ha lavorato ad altri titoli come Saints Row 2 e 3, per non parlare di ... eurogamer

