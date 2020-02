La foto virale (Di giovedì 6 febbraio 2020) Culturalmente, gli uomini hanno subito una forte pressione legata alla mascolinità. Frasi come “gli uomini non piangono” sono state lapidarie e quell’immagine dell’uomo protettivo, forte e sicuro, sebbene non tanto quanto prima, rimane in vigore. Tuttavia, la sensibilità e la debolezza sono parte di tutta l’umanità, per questo l’uomo, lo stesso che la donna è un essere emotivo, e una delle emozioni di base negli esseri umani è la paura: la paura dell’ignoto, la paura di quelle cose che non possono essere controllate. Ed è qui che la paura del parto negli uomini cessa di essere qualcosa di “strano” o “anormale” per diventare un sentimento totalmente comprensibile e atteso in una situazione così nuova e speciale, come l’arrivo di un bambino. Nei giorni scorsi, una bella immagine simile a un selfie di un uomo svenuto ... bigodino

GianfrancoDelS : RT @PediatriaOggi: Questa foto, divenuta virale sui #socialnetwork cinesi, ha commosso il web. L'immagine ritrae Liu Jun, un membro di un t… - ClareGr85112598 : RT @PediatriaOggi: Questa foto, divenuta virale sui #socialnetwork cinesi, ha commosso il web. L'immagine ritrae Liu Jun, un membro di un t… - sanghi47 : RT @PediatriaOggi: Questa foto, divenuta virale sui #socialnetwork cinesi, ha commosso il web. L'immagine ritrae Liu Jun, un membro di un t… -