La «cura cinese» per il coronavirus 2019-nCov e perché bisogna essere cauti

Ieri l'Università di Zhejiang ha annunciato che il team di ricerca guidato da Li Lanjuan ha osservato che test preliminari condotti vitro hanno mostrato che due farmaci, l'Abidol e il Darunavir, potrebbero inibire il modo efficace il coronavirus di Wuhan. Il Wuhan Institute of Virology, che fa capo all'Accademia cinese delle Scienze, ha invece comunicato dal proprio sito web che i suoi ricercatori sostengono di aver scoperto che due farmaci, il Remdesivir e la clorochina, hanno effetti inibitori su 2019-nCov. La «cura cinese» per il coronavirus 2019-nCov L'annuncio della cura cinese per il coronavirus 2019-nCov è stato però smorzato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha spiegato che «non ci sono al momento cure efficaci» contro questo 2019-nCov (il codice del virus partito a dicembre dal mercato della carne selvatica di Wuhan). L'Umifenovir e il Darunavir ...

