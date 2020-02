La crisi alla Rocca, nessuna pace di San Valentino: il Pd declina l’invito di Di Maria (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiDa una crisi all’altra. Dalla situazione di limbo in cui è piombato palazzo Mosti dopo le dimissioni di Clemente Mastella alla condizione instabile in cui è precipitato alla Rocca il presidente Antonio Di Maria, dallo scorso 31 dicembre privo di una propria maggioranza politica. Fallito il tentativo di percorrere la strada dell’intesa istituzionale, il numero uno della Provincia prova a rimettersi in moto in vista del voto sul documento di bilancio. Da qui il nuovo invito a tutti i consiglieri provinciali per una riunione calendarizzata per venerdì prossimo 14 febbraio. Un incontro utile, nelle intenzioni di Di Maria, ad “approfondimenti, valutazioni e riflessioni congiunte in merito alla stesura degli atti programmatici fondamentali dell’Ente, con particolare riferimento al Programma biennale degli acquisti e alla Programmazione ... anteprima24

crisi alla Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : crisi alla