La canzone dei Pinguini Tattici Nucleari Sanremo: Ringo Starr e tutte le sue citazioni (Di giovedì 6 febbraio 2020) Seconda serata del Festival di Sanremo e sul palco a portare un aria più giovanile e nuova ci hanno pensato proprio i Pinguini Tattici Nucleari. Giovane band di Bergamo suonano insieme da diversi anni, ma la loro popolarità è esplosa con il brano “Irene” che li ha portati piano piano a farsi conoscere a più gente possibile. A primo impatto potrebbero sembrare solo dei ragazzini inesperti, ma in realtà questi sei ragazzi sanno davvero quello che stanno facendo. La loro esibizione è stata degna e migliore di cantanti che suonano da tutta una vita. Sanno gestire il palco, coinvolgere il pubblico e conoscono davvero il loro mestiere. La loro Ringo Starr ha spezzato la monotonia del Festival. Pinguini Tattici Nucleari a Sanremo Un marchio di fabbrica dei Pinguini Tattici Nucleari è la loro fantasia nel inserire all’interno dei proprio brani riferimenti del cinema tipico ... urbanpost

