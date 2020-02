La bellezza consapevole: Chirurgia e Medicina Estetica si mostrano in pubblico e senza filtri il 15 febbraio a Roma (Di giovedì 6 febbraio 2020) Consulenze gratuite, informazione ed intrattenimento ad InfoEstetica Day Al via la prima edizione di InfoEstetica Day, il primo evento di informazione sulla Chirurgia e la Medicina Estetica interamente gratuito ed aperto al pubblico, condotto da Erica De Matteis, influencer e Miss Universo Italia 2018, e Giancarlo Loiacono, fondatore di InfoEstetica e InfoEstetica Mag, la prima rivista tutta dedicata al mondo della Chirurgia e Medicina Estetica. L’evento si terrà il prossimo 15 Febbraio a partire dalle ore 11.00 a Roma, presso il Museo dell’Arte Sanitaria – Lungotevere in Sassia 3. Sul palco si alterneranno professionisti del settore, chirurghi plastici e medici estetici che affronteranno i temi caldi delle loro discipline e risponderanno alle domande di tanti curiosi ed appassionati. Mastoplastica, liposcultura, rinofiller, Medicina rigenerativa sono tra gli argomenti principali dei ... romadailynews

