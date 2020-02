Kobe Bryant moglie | le parole di lei per la figlia 13enne morta FOTO (Di giovedì 6 febbraio 2020) Vanessa Laine, moglie di Kobe Bryant, dedica un post molto commovente alla figlia di 13 anni, Gianna Maria Onore, morta nell’incidente del 26 gennaio col papà. Vanessa Laine, moglie di Kobe Bryant, affida ai social network tutte le proprie sensazioni di donna affranta dalla sua terribile, doppia perdita. La 37enne ex modella ha dovuto dire … L'articolo Kobe Bryant moglie le parole di lei per la figlia 13enne morta FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

Eurosport_IT : Kobe is a legend. And Legends never die. ?????? Una frase che non stanca, perché è sempre vera. #MambaForever… - repubblica : Kobe Bryant, il post della moglie su Instagram: ''Mi chiamavi principessa' - Eurosport_IT : 'La sensazione è di aver perso qualcuno di molto importante nella propria vita' ?? Ettore Messina ricorda così Kobe… -