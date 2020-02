Kobe Bryant, il ricordo della moglie: «Mi manca il tuo “buongiorno principessa”» (Di giovedì 6 febbraio 2020) FedeltàI soprannomiPerseveranzaIl passato italianoGli infortuniPerché non si è persoIl rialzarsiPerché non ha realizzato tutti i suoi sogni, ma va bene lo stessoGli erroriI recordLe letterePerché ha saputo smettereSono momenti tristissimi in casa Bryant. A dieci giorni dal tragico incidente in elicottero in cui hanno perso la vita – tra gli altri – l’ex stella NBA Kobe e la talentuosa figlia Gianna, i ricordi continuano a bussare e fare male. «Mi manca il tuo “buongiorno principessa”», scrive su Instagram la moglie Vanessa, a margine di una foto. «Sei stato il mio migliore amico e il miglior papà in assoluto». Poi, presso la palestra della Harbor Day School di Newport, è andata in scena la cerimonia per il ritiro della maglietta numero 2, quella che indossava abitualmente Gianna. «Per tredici anni ho avuto la fortuna di svegliarmi al mattino e vedere il tuo sorriso ... vanityfair

Eurosport_IT : Kobe is a legend. And Legends never die. ?????? Una frase che non stanca, perché è sempre vera. #MambaForever… - repubblica : Kobe Bryant, il post della moglie su Instagram: ''Mi chiamavi principessa' - Eurosport_IT : 'La sensazione è di aver perso qualcuno di molto importante nella propria vita' ?? Ettore Messina ricorda così Kobe… -