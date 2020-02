Kobe Bryant, il memoriale pubblico il 24 febbraio allo Staples Center casa dei Lakers (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il 24 febbraio andrà in scena a Los Angeles il memorial pubblico per ricordare Kobe Bryant e sua figlia Gianna Maria. Non poteva essere che lo Staples Center, ovvero la casa dei Lakers, la location giusta per rendere omaggio alla memoria dello sfortunato campione e della giovane promessa, deceduti nel terribile incidente in elicottero di Calabasas. Non una data banale visto che il 24/2 è composto proprio dai numeri di maglia di Kobe e Gigi. fanpage

