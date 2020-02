Kesha e Meghan Trainor, flop di vendite per i nuovi album. Le previsioni. (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tutti numeri a ribasso per un rapper e due popstar Numeri impietosi giungono dalle previsioni di vendita degli album di questa settimana, firmate da Hits Daily Double. A capeggiare la classifica degli album più venduti in America la settimana prossima ci sarà senza dubbio il rapper Lil Wayne, che ha pubblicato a sorpresa il suo nuovo album proprio questa settimana. Anche per il rapper non c’è molto da sorridere però, il suo debutto é previsto con 115 – 130 mila copie, di cui 15-25 mila pure, cifre che sono 4 volte meno rispetto al suo album precedente. Numeri che comunque gli permetterebbero di debuttare alla numero 1. Tristissima situazione anche per Kesha, che dopo aver pubblicato un album andato bene come “Rainbow”, con questo nuovo disco sembra avere smarrito nuovamente la strada per il successo. Solo 42-47 mila copie (8-11 mila pure), per un disco che invece ... rnbjunk

