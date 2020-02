Katy Keene debutta negli Usa dopo il crossover con Riverdale: Lucy Hale e la sua serie già bocciate? (Di giovedì 6 febbraio 2020) Non è facile portare in tv certi temi, soprattutto adesso, è questa è la dimostrazione di come i lustrini che un tempo hanno fatto grande Gossip Girl potrebbero non essere abbastanza per Katy Keene. La serie tv con Lucy Hale debutta ufficialmente questa sera negli Usa dopo il crossover con Riverdale andato in onda qualche ora fa ma sembra proprio che le prime recensioni siano ben lontane da una promozione a voti pieni. Le cose miglioreranno dopo gli esordi o Lucy Hale sarà costretta ad un altro flop dopo Privileged e Life Sentence?I fan sperano di no e già qualche ora fa hanno avuto modo di conoscere Katy proprio grazie ad un'incursione di Veronica a New York. Lì le due storiche amiche si sono abbracciate e si sono lanciate in una sessione frenetica di shopping tra confidenze e rivelazioni stuzzicando il pubblico in attesa della messa in onda della première fissata proprio per oggi ... optimaitalia

