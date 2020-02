Kate Middleton troppo magra per accudire la Regina: “se lei sta male, ci penso io” [FOTO] (Di giovedì 6 febbraio 2020) Perfetta. E’ solo così che si potrebbe definire la duchessa, futura Regina di Inghilterra. Incredibilmente morigerata, outfit sempre appropriati e classe da vendere; Kate Middleton è iconica ed è anche la più amata della royal family. Come riporta il settimanale F, Middleton è impeccabile in ogni situazione, anche quando la Regina Elisabetta sta male e deve essere accudita. troppo magra @PhotoCredits “F” I sudditi l’adorano e sanno che Kate è in grado di gestire perfettamente ogni situazione. Tuttavia, sono preoccupati per la sua forma fisica: è molto magra, forse troppo. Questo stress si potrebbe imputare al fatto che la duchessa ha mille cose a cui pensare; figli, eventi, lavoro e Regina. Sembra anche che spesso debba risolvere da sola alcune problematiche a palazzo e che William, in certi casi, non sia troppo presente. Ha dovuto fronteggiare anche ... velvetgossip

