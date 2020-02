Juventus, Ronaldo compleanno record: nuovo fuoristrada da 400 mila euro -VIDEO- (Di giovedì 6 febbraio 2020) fuoristrada Ronaldo- Come riportato nelle ultime ore, Giorgina, compagna di Cristiano Ronaldo, ha scelto di regalare un nuovo fuoristrada da 400 mila euro all’attaccante portoghese. 35 anni coronati da un’ottima stagione con l’obiettivo di trascinare la Juventus anche in Champions League. L’attaccante, intervistato da “Canal 11” ha così affermato: “Il mio obiettivo è vincere la … L'articolo Juventus, Ronaldo compleanno record: nuovo fuoristrada da 400 mila euro -VIDEO- proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... serieanews

tuttosport : #Ronaldo: 'In realtà ho 25 anni. Obiettivo? Vincere la #Champions con la #Juve' - GoalItalia : Sarri pensa al nuovo ruolo di Dybala con Ronaldo e Douglas Costa ???? - tuttosport : #Messi alla #Juve con #Ronaldo, il sogno dei tifosi sui social ?? -